Скворцова призвала ускорить принятие закона о продаже лекарств в интернете

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова призвала интенсифицировать усилия по принятию закона о дистанционной продаже безрецептурных лекарств.

"Следует интенсифицировать усилия по принятию законодательных норм, ставящих барьер для небезопасной и приводящей к тяжелым последствиям для здоровья деятельности. В том числе уже принятого Госдумой в первом чтении 13 декабря 2017 года законопроекта, устанавливающего правила безопасной дистанционной продажи нерецептурных лекарственных препаратов", — сказала Скворцова в Госдуме в рамках правительственного часа.

Она добавила, что у Минздрава большую озабоченность вызывают дистанционные продажи лекарств под видом биологически активных добавок.