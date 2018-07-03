В России количество недоброкачественных лекарств снизилось в два раза

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Количество недоброкачественных лекарственных препаратов снизилось в России почти в два раза с 2013 года, сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на правительственном часе в Госдуме.

"Объем проводимых экспертиз качества лекарственных средств увеличился с 2013 года более чем в два раза. При этом количество недоброкачественных препаратов снизилось практически в два раза",- сказала Скворцова.

Она отметила, что введение с 2016 года выборочного контроля качества лекарственных средств создало условия для получения объективной информации о препаратах, поступающих в обращение.