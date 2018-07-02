Эксперт оценила идею отменить действующую систему аккредитации вузов

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Рособрнадзор должен предложить такую систему аккредитации, которую считает адекватной в современных условиях развития вузовской системы в РФ, если оставлять ситуацию так, как она сейчас сложилась, то недовольство вузов системой аккредитации будет только нарастать, считает директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

Ранее газета "Коммерсант" писала, что 50 крупнейших российских университетов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с предложением упразднить действующую систему госаккредитации вузов как устаревшую. Ранее профессиональное сообщество критиковало Рособрнадзор за принятые по итогам проверок решения о Европейском университете и Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинка"). Представители высшей школы предлагают, в частности, перейти к проверкам качества обучения совместно с работодателями, а результаты публиковать в открытом доступе. В Рособрнадзоре считают предложения избыточными и отмечают, что 96% из них уже реализуются.

"Поскольку вузовское сообщество достаточно сильное сообщество, оно постоянно говорит о том, что правила аккредитации его не устраивают, то мне представляется, что нужно организовывать круглый стол и обсуждать, какие проблемы возникают в процессе аккредитации у вузов, почему они возникают, где есть объективные причины, скажем, вуз не дорабатывает, и где есть избыточные требования проверяющей организации, ну и так далее. Потому что, если оставлять ситуацию так, как она сейчас сложилась, то, думается, что недовольство вузов системой аккредитации будет только нарастать", — сказала РИА Новости Клячко.

Также она добавила, что обсуждение ректорами вузов идет уже несколько месяцев, а ситуация с "Шанинкой" только "добавила градус в это обсуждение".

"Мне представляется, что Рособрнадзор – ведомство, которое видит качество образования в различных вузах, должно само предложить ту систему аккредитации, которое оно считает адекватной в современном условии развития вузовской системы в России", — заключила эксперт.

В июне стало известно, что Рособрнадзор отказал Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинке") в госаккредитации по ряду программ подготовки бакалавриата и магистратуры. Приказ был подписан 20 июня главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым. Такое решение было принято по результатам аккредитационной экспертизы. На сайте службы опубликован документ, в котором говорится, что эксперты нашли в учреждении нарушения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОСов). "Шанинка" сможет повторно подать заявление на госаккредитацию, устранив все нарушения, через год.

В мае Ассоциация ведущих университетов и ассоциация "Глобальные университеты" предложили Минобрнауки РФ уйти от нынешней системы госаккредитации вузов и провести в РФ эксперимент по внедрению новой модели оценки качества высшего образования. Рособрнадзор в свою очередь заявил, что уже подготовил законопроект об изменении системы, скоро он будет внесен в Госдуму. Там также рассказали, что со следующего года госаккредитация будет переведена в цифровой формат.