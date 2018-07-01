Вступил в силу закон о предельном возрасте автобусов для перевозки детей

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Требования к предельному возрасту автобусов массой до 5 тонн для перевозки групп детей вступают в силу 1 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, теперь они не могут быть старше 10 лет.

Требования о предельном возрасте для детских автобусов будут применяться поэтапно в зависимости от категорий транспортных средств и регионов, по которым проходят маршруты перевозок. С 1 июля их предъявляют к "легким" автобусам, пункты отправления или пункты назначения которых расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. С 1 апреля 2019 года под эти требования подпадают все регионы РФ.

Что касается автобусов массой более 5 тонн, то для них запрет на превышение 10-летнего возраста вступает в силу с 1 октября 2018, если речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для остальных регионов — с 1 октября 2019 года.

На официальном сайте Госавтоинспекции создан специализированный сервис приема уведомлений об организованной перевозке групп детей автобусами. По данным ГИБДД, сервис передает уведомления в режиме реального времени в банк данных, где они сразу же становятся доступны сотруднику ГАИ.

Также на сайте размещен справочник "Школьный автобус", который содержит информацию (с фотографиями) о более чем 22 тысячах школьных автобусах. В справочнике можно найти сведения об эксплуатирующей организации и о предрейсовом контроле технического состояния автобуса. Кроме того, в справочнике есть данные о медицинском осмотре водителя до и после рейса, о прохождении техосмотра, наличии тахографа и подключении автобуса к системе ГЛОНАСС.

По данным ГИБДД, в 2017 году в России произошло почти 9 тысяч ДТП (на 1% больше показателя 2016 года), в которых пострадали пассажиры до 16 лет. В этих ДТП погибли 450 человек, свыше 10 тысяч были ранены. В 2016 году в подобных авариях погиб 441 человек, ранения получили чуть меньше 10 тысяч человек.-0-