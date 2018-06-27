Депутат призвал не откладывать решение проблемы по обороту вейпов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Инициативы отдельных регионов ограничить оборот вейпов говорит о запросе в обществе на решение данной проблемы, ее нельзя откладывать в долгий ящик, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Ранее депутаты законодательного собрания Приморья приняли в окончательном чтении проект закона о запрете продажи вейпов (электронных сигарет) несовершеннолетним. Закон устанавливает запрет на продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, в которых используется никотиновая жидкость. Продавец вправе потребовать у покупателя документ, позволяющий установить его возраст.

"Мы со своей стороны намерены провести по этому вопросу заседание рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья, где еще обсудим регулирование оборота вейпов. Заседание намечено на 11 июля. Что касается инициативы отдельных регионов ввести на своей территории ограничения на оборот вейпов, например, запрет на их продажу несовершеннолетним, то все это говорит о том, что в обществе действительно есть запрос на решение данной проблемы. И это решение нельзя откладывать в долгий ящик", — сказал Огуль.

По его словам, в Госдуме сейчас находится уже пять или шесть законопроектов о регулировании оборота электронных сигарет, внесенных в разное время, однако ни на один из них пока нет отзыва правительства. Как пояснил депутат, связано это с целым рядом причин.

"Во-первых, есть путаница в используемой терминологии. В некоторых законопроектах упоминаются и электронные сигареты, и курительные смеси, кальяны и даже курительные камни. Во-вторых, насколько мне известно, свои законопроекты уже подготовлены Минпромторгом и Минздравом. Правительству предстоит решить, какой именно законопроект ляжет в основу будущего закона. Работа в этом направлении идет", — сказал Огуль.

"В частности, на уровне правительства уже достигнута договоренность о том, что эта сфера будет регулироваться не отдельным законом, на чем ранее настаивал Минпромторг, а в рамках действующего федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", — добавил политик.