Власти отказались от идеи продажи лекарств в магазинах, пишут СМИ

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Федеральные власти прекратили разработку законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных лекарств в продовольственных торговых сетях РФ, пишет газета "Коммерсант".

Департамент соцразвития правительства РФ 22 июня направил письмо, копия которого есть у издания, в ряд министерств и ведомств, в том числе Минздрав и Минпромторг, о том, что по вопросу создания нормативного акта было доложено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

После этого данный вопрос был снят с контроля правительства, следует из письма. Представитель Голиковой София Малявина пояснила газете, что в ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов и Минпромторг сам обратился в правительство с предложением прекратить работу над документом. В Минпромторге на запрос газеты не ответили.

Законопроект был разработан в конце 2017 года Минпромторгом по поручению бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова. Необходимость его принятия аргументировали тем, что продажа безрецептурных лекарств в магазинах повысит уровень их доступности, пишет газета. Кроме этого, в Минпромторге полагали, что в рамках сложившейся монополии фармацевтических и медицинских организаций, имеющих исключительное право на продажу лекарств, реализация безрецептурных препаратов в магазинах простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств.

Первоначальная версия документа позволяла ритейлерам продавать безрецептурные препараты при наличии соответствующей лицензии. Получить ее можно было бы на юрлицо независимо от количества точек. Позднее Минпромторг доработал проект, предложив наделить торговые организации правом продавать безрецептурные лекарства вообще без лицензии.

Опрошенные изданием игроки фармрынка связывают отмену разработки законопроекта непосредственно с уходом из правительства Шувалова, который продвигал эту идею с 2014 года. Параллельно в правительство вернулась экс-министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Как сообщает издание, представители фармотрасли надеются, что больше власти к вопросу продажи лекарств в продуктовом ритейле не вернутся.