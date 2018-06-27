Власти отказались от идеи продажи лекарств в магазинах, пишут СМИ

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Федеральные власти прекратили разработку законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных лекарств в продовольственных торговых сетях РФ, пишет газета "Коммерсант".
После этого данный вопрос был снят с контроля правительства, следует из письма. Представитель Голиковой София Малявина пояснила газете, что в ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов и Минпромторг сам обратился в правительство с предложением прекратить работу над документом. В Минпромторге на запрос газеты не ответили.
Законопроект был разработан в конце 2017 года Минпромторгом по поручению бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова. Необходимость его принятия аргументировали тем, что продажа безрецептурных лекарств в магазинах повысит уровень их доступности, пишет газета. Кроме этого, в Минпромторге полагали, что в рамках сложившейся монополии фармацевтических и медицинских организаций, имеющих исключительное право на продажу лекарств, реализация безрецептурных препаратов в магазинах простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств.
Опрошенные изданием игроки фармрынка связывают отмену разработки законопроекта непосредственно с уходом из правительства Шувалова, который продвигал эту идею с 2014 года. Параллельно в правительство вернулась экс-министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Как сообщает издание, представители фармотрасли надеются, что больше власти к вопросу продажи лекарств в продуктовом ритейле не вернутся.