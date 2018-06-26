В Госдуме поддержали идею повысить пособия по безработице

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пособие по безработице в России необходимо повышать до уровня, который позволял бы на него прожить, особенно актуальна эта проблема на фоне планирующихся изменений пенсионного законодательства, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее во вторник глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что бизнес считает необходимым повысить пособия по безработице в России как минимум до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно постановлению правительства, максимальная величина пособия по безработице на 2018 год установлена в размере 4,9 тысячи рублей, минимальная — 850 рублей. Что касается МРОТ, он с 1 мая был увеличен до прожиточного минимума и сейчас составляет 11 163 рубля.

"Официально у нас меньше миллиона числится безработных, реально, конечно, в десять раз больше. Поэтому пособие поднимать нужно. Пособие — это не какая-то подачка, а элемент социального страхования… Это временная утрата возможности получать заработную плату. Человек должен иметь такую возможность. Это пособие должно соответствовать реальным величинам, на которые человек может прожить. То, что увеличивать нужно, это факт", — сказал Нилов РИА Новости.

По его мнению, дополнительную актуальность данный вопрос приобретает в связи планирующимся повышением пенсионного возраста.

Депутат отметил, что текущий размер пособия демотивирует людей вставать на учет в качестве безработных, получать дополнительное образование, проходить специальные курсы, организованные на бирже труда, для того, чтобы найти работу. Он также напомнил, что Минтруд некоторое время назад уже заявлял о необходимости повышения пособия по безработице, однако пока в нижнюю палату парламента такого законопроекта от ведомства не поступало.

"Я не исключаю, что в рамках подготовки бюджета на 2019 и последующие годы это будет учтено. То, что необходимо делать на фоне протекающих процессов, это факт. И комитет (Госдумы по труду и соцполитике — ред.) на эту необходимость неоднократно обращал внимание при рассмотрении проектов по бюджету", — добавил Нилов.