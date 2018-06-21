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Общество

"Шанинка" продолжит работу с учетом замечаний аккредитационной комиссии

16:3221.06.2018
(обновлено: 16:51 21.06.2018)
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© РИА НовостиЗуев Сергей Эдуардович. Ректор МВШСЭНЗуев Сергей Эдуардович. Ректор МВШСЭН
© РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН, "Шанинка") Сергей Зуев заявил, что вуз продолжит работу с учетом замечаний аккредитационной комиссии Рособрнадзора, заявление ректора опубликовано на сайте вуза.

Значки Московской высшей школы социальных и экономических наук. Архивное фото
© Фото : МВШСЭН
Московскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитации

Ранее стало известно, что Рособрнадзор отказал Шанинке в госаккредитации по ряду программ подготовки бакалавриата и магистратуры. Приказ был подписан 20 июня главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым. Такое решение было принято по результатам аккредитационной экспертизы. На сайте службы опубликован документ, в котором говорится, что эксперты нашли в учреждении нарушения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОСов).

"Поясню сразу, что отзыв аккредитации не означает приостановку образовательной деятельности, но фиксирует имеющееся, по мнению аккредитационной комиссии, несоответствие между государственными стандартами образования (ФГОС) и актуальными программами обучения в конкретном учебном заведении. Отзыв аккредитации не означает отзыв лицензии на ведение образования и, таким образом, мы продолжаем выстраивать свой университет, безусловно, с учетом тех замечаний, которые мы получили во время проверки", — заявил ректор.

Он отметил, что заключение комиссии Рособрнадзора "должно стать предметом внимательного анализа и дальнейшей содержательной дискуссии" как в академической среде, так и, по возможности, с авторами отзыва.

Студенты одного из вузов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Мы, со своей стороны, считали и считаем, что образовательные программы Школы отвечают самым высоким стандартам качества. Это доказано более чем двадцатилетней работой Школы, сотрудничеством с лучшими российскими и зарубежными университетами, в том числе и теми, которые входят в топ-50 мирового образовательного рейтинга. Это также подтверждается нашими успешными выпускниками, среди которых известные ученые, общественные деятели, деятели культуры, администраторы, занимающие высшие посты в системе государственного управления", — заявил Зуев.

Он подчеркнул, что "Шанинка" выполнит все обязательства перед своими студентами. "Благодаря налаженной системе партнерских связей все наши программы функционируют в полном объеме, и все необходимые ресурсы, как организационные, так и содержательные, имеются в нашем распоряжении", — отметил ректор.

"В ближайшее время состоятся встречи руководителей программ со своими студентами, где будут даны подробные разъяснения по сложившейся ситуации. Я также обращаюсь к нашим выпускникам, которые озабочены сложившейся ситуацией и предлагаю в ближайшее время встретиться, чтобы получить ваш коллективный совет по оптимальному варианту действий", — заявил Зуев.

Государственная аккредитация вузов

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом он не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки РФ образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в ВС РФ по призыву.

Московская высшая школа социальных и экономических наук была основана в 1995 году социологом Теодором Шаниным. Студенты обучаются по программам бакалавриата и магистратуры. Выпускники МВШСЭН получают диплом Манчестера. Всего в университете пять факультетов, на которых ежегодно обучается более 300 слушателей.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Дания
1
Австралия
21 июня 18:00
-
Франция
-
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
Хорватия
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