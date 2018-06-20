Регионам могут выделить помощь для переобучения людей перед пенсией

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что в федеральный бюджет может быть заложена финансовая помощь регионам для переобучения людей предпенсионного возраста.Российской газете".
По словам Топилина, чтобы на рынке труда не возникало возрастных перекосов, будет подготовлен комплекс дополнительных мер, которые позволят держать под контролем ситуацию с работниками старших возрастов. Работа Роструда по этому направлению будет усилена, подчеркнул министр.
"По моему глубокому убеждению, люди остаются без работы чаще всего не из-за возраста, а потому что меняются технологии, профессии, и здесь необходима заблаговременная адаптация граждан к переменам. Такие риски мы и намерены выявлять", — добавил Топилин.