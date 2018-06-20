Регионам могут выделить помощь для переобучения людей перед пенсией

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что в федеральный бюджет может быть заложена финансовая помощь регионам для переобучения людей предпенсионного возраста.

"У регионов есть возможность направлять на переобучение людей предпенсионного возраста, предусматривать на это средства в бюджетах. При формировании федерального бюджета на ближайшие три года, возможно, заложим финансовую помощь регионам, чтобы они могли эти программы в большей степени разворачивать", — сказал он в интервью " Российской газете ".

По словам Топилина, чтобы на рынке труда не возникало возрастных перекосов, будет подготовлен комплекс дополнительных мер, которые позволят держать под контролем ситуацию с работниками старших возрастов. Работа Роструда по этому направлению будет усилена, подчеркнул министр.

"По моему глубокому убеждению, люди остаются без работы чаще всего не из-за возраста, а потому что меняются технологии, профессии, и здесь необходима заблаговременная адаптация граждан к переменам. Такие риски мы и намерены выявлять", — добавил Топилин.