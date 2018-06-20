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Общество

В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по русскому языку

12:3220.06.2018
(обновлено: 12:49 20.06.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСдача ЕГЭ. Архивное фотоСдача ЕГЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку в 2018 году в целом сопоставимы с прошлогодними, средний тестовый балл повысился менее чем на два пункта, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Факультет журналистики МГУ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рособрнадзор рассказал выпускникам, как правильно выбрать вуз

"Сопоставимость результатов экзамена разных лет — ключевая задача при разработке экзаменационных материалов. Включая в экзаменационную работу новую модель задания, мы проводили специальные апробационные исследования, давали разъяснения для учителей и школьников. Все это обеспечило стабильность результатов экзамена", — приводит пресс-служба Рособрнадзора слова руководителя Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Ирины Цыбулько.

В ведомстве добавили, что ЕГЭ по русскому языку в основной период проведения экзаменов сдавали 645,5 тысячи участников, что на 29 тысяч больше, чем годом ранее. Число участников экзамена, которым не удалось преодолеть минимальный порог для получения аттестата в 24 балла, составило 0,4%, что на 0,2% меньше, чем в 2017 году, максимальный результат в 100 баллов получили 3722 выпускника, что также сопоставимо с итогами прошлого года.

Преподаватель демонстрирует пакет и компакт-диск с заданиями перед началом ЕГЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Рособрнадзоре рассказали, как прошли ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
"Отрадно, что постепенно сокращается доля не набравших минимальный балл выпускников, для которых русский язык не является родным. Это значимый результат, поскольку хорошее знание русского языка служит ключом к продолжению образования по выбранной специальности и успешной карьере", — привели слова заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева в пресс-службе ведомства.

По информации Рособрнадзора, сегодня результаты ЕГЭ по русскому языку будут направлены в регионы, которые начнут их выдавать участникам экзамена, использование новых технологий при организации ЕГЭ позволяет сократить установленные сроки обработки результатов, таким образом, как и в прошлом году, участники ЕГЭ смогут получить аттестаты до проведения выпускных.

Перед началом ЕГЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Результаты ЕГЭ по химии и истории остались на уровне прошлого года
Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 проходит с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ сдают 730 тысяч человек. 28 мая прошли первые экзамены по географии и информатике. 30 мая выпускники написали ЕГЭ по базовой математике. ЕГЭ по профильной математике одиннадцатиклассники сдавали 1 июня.

Выпускники сдали государственные экзамены по химии и истории 4 июня. Самый массовый экзамен по русскому языку одиннадцатиклассники писали 6 июня. 9 и 13 июня выпускники сдавали устную часть ЕГЭ по иностранному языку, 14 июня — ЕГЭ по обществознанию. Экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошел 18 июня. Экзамены по физике и литературе завершили основной период (ЕГЭ) 20 июня. С 22 июня по 2 июля основной период ЕГЭ продолжат резервные дни для сдачи всех предметов.

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Дания
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Чемпионат мира по футболу 2018
20 июня 15:00
-
Португалия
-
Марокко
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
20 июня 21:00
-
Иран
-
Испания
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