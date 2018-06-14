МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал отклонить законопроект ЛДПР о запрете рекламы лекарств на телевидении.

Ранее депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы лекарственных препаратов в теле- и радиопрограммах.

По мнению авторов законопроекта, предлагаемый запрет на рекламу лекарственных средств не ограничит права потребителей на получение информации о представленных на рынке лекарственных средствах, поскольку такую информацию можно будет получить в интернете.

По мнению комитета по охране здоровья, авторы законопроекта не проработали этот вопрос в достаточной степени. Так, например, запрет не будет касаться БАДов. Поэтому россияне могут под воздействием телевидения полностью перейти на самолечение такими добавками, считают некоторые члены комитета.

Кроме того, члены комитета обратили внимание на то, что действующее законодательство уже ограничивает рекламу на телевидении рецептурных препаратов.