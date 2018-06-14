Яндекс уволил водителя, отказавшегося везти семью инвалидов в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 14 июн — РИА Новости. Яндекс.Такси инициировал проверку и прекратил сотрудничество с водителем, который отказался везти семью инвалидов, сообщили представители компании в социальной сети Facebook.

"Этот водитель больше никогда не вернётся к заказам Яндекс.Такси, такого мы не потерпим. Также передали всё в таксопарк, где водитель трудоустроен, чтобы его руководство могло провести внутреннюю проверку и принять решение", — говорится в сообщении.

Ранее красноярка Марина Мышко разместила на своей странице информацию о том, что водитель Яндекс.Такси отказался везти ее мать-инвалида по зрению, отчима-инвалида и сестру с синдромом Дауна. По ее словам, после объяснений, что девушка-инвалид не нуждается в специальном оборудовании для передвижения, водитель согласился перевезти всех троих, но на заднем сиденье. Рядом с собой на переднее место он запретил садиться из соображений безопасности.