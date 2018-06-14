Медведев объявил о повышении пенсионного возраста

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правительство предложило поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года, уточнил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Уточняется, что россияне, которые работают в особых климатических условиях, например в районах Крайнего Севера, будут пошагово выходить на пенсию в 60 лет (мужчины) и 58 лет (женщины).
Медведев отметил, что при подготовке законопроекта шли острые дискуссии, прорабатывали разные варианты.
Председатель правительства также подчеркнул, что пенсии будут увеличивать выше уровня инфляции вне зависимости от внешних и внутренних факторов.
Медведев призвал Госдуму и Совет Федерации поддержать инициативы по повышению пенсионного возраста.
Баланс на рынке труда
По словам Медведева, повышение пенсионного возраста поможет не только поднять выплаты, но и сбалансировать рынок труда.
Он отметил, что нынешняя демографическая ситуация и сложившаяся обстановка в пенсионной системе может привести к ее разбалансировке вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства. И для того, чтобы этого не произошло, и для обеспечения нормальной жизни пенсионеров нужны дополнительные меры, добавил премьер-министр.
Кроме того, он поручил Роструду внимательно следить за ситуацией на рынке труда, отметив, что возможность работать должна быть у каждого, кто этого хочет, в том числе, у людей старшего поколения.
"Старшее поколение, а это люди с огромным опытом, зачастую с уникальной квалификацией, которые умеют работать, еще многое могут сделать", — добавил он.
Как отметил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пенсионная реформа назрела давно, это выгодное для граждан решение, которое позволит повысить пенсии.
Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.