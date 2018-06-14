Медведев объявил о повышении пенсионного возраста

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Правительство предложило поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года, уточнил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Несмотря на поздний старт по этому вопросу, предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин — в 2034 году", — сказал он на заседании кабинета министров.

Уточняется, что россияне, которые работают в особых климатических условиях, например в районах Крайнего Севера, будут пошагово выходить на пенсию в 60 лет (мужчины) и 58 лет (женщины).

Медведев отметил, что при подготовке законопроекта шли острые дискуссии, прорабатывали разные варианты.

Председатель правительства также подчеркнул, что пенсии будут увеличивать выше уровня инфляции вне зависимости от внешних и внутренних факторов.

Кроме того, власти предложили сохранить существующие льготы на досрочные пенсии для работающих на вредных производствах, инвалидов по зрению I группы и военной травмы, у одного из родителей или опекунов инвалидов детства, и ряда других категорий.

Медведев призвал Госдуму и Совет Федерации поддержать инициативы по повышению пенсионного возраста.

Баланс на рынке труда

По словам Медведева, повышение пенсионного возраста поможет не только поднять выплаты, но и сбалансировать рынок труда.

Он отметил, что нынешняя демографическая ситуация и сложившаяся обстановка в пенсионной системе может привести к ее разбалансировке вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства. И для того, чтобы этого не произошло, и для обеспечения нормальной жизни пенсионеров нужны дополнительные меры, добавил премьер-министр.

Уже в среднесрочной перспективе страна может столкнуться с нехваткой рабочей силы, считает Дмитрий Медведев. По его словам, в России сейчас рекордно низкая безработица.

Кроме того, он поручил Роструду внимательно следить за ситуацией на рынке труда, отметив, что возможность работать должна быть у каждого, кто этого хочет, в том числе, у людей старшего поколения.

"Старшее поколение, а это люди с огромным опытом, зачастую с уникальной квалификацией, которые умеют работать, еще многое могут сделать", — добавил он.

Как отметил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пенсионная реформа назрела давно, это выгодное для граждан решение, которое позволит повысить пенсии.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно.

Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.