МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал "абсолютно правильной" инициативу по повышению пенсионного возраста в России.

"Я немножко поработаю и тоже стану пенсионером. Женщины в 55 лет рожают детей. Эта норма <…> точно подлежит изменению в соответствии с тем, что происходит в мире с возрастом дожития. Он отодвигается", — пояснил он свою позицию.

Греф также отметил, что повышение пенсионного возраста поможет увеличить размер социальных выплат.

Накануне Владимир Путин заявил, что правительство представит свои предложения по пенсионной реформе в ближайшее время. При этом глава государства отметил, что главным ее результатом должно стать повышение благосостояния пенсионеров, а сам он очень осторожно относится к идеям кабмина.

В конце мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила журналистам, что "какие-то изменения" в этой сфере возможны в 2019 году.

Ранее газета "Коммерсант" писала, что фундаментом для будущей реформы могут стать разработки Центра стратегических инициатив Алексея Кудрина, который предлагал увеличить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин (сейчас — 60 и 55 лет соответственно).