МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мошенничество в благотворительной сфере, как и в любой другой, действительно присутствует, оперативной борьбе с мошенниками способствуют интернет и социальные сети, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на конференции "Государство и благотворители: вместе к общей цели".
Однако он отметил, что взаимодействие правоохранительных органов с благотворительными организациями должно осуществляться.
Со своей стороны вице-премьер Татьяна Голикова сказала на конференции, что по этой теме будут даны поручения. "Я чувствую, что есть необходимость все-таки дать поручение министерству внутренних дел и министерству финансов, чтобы они проработали, и также министерству по цифровой экономике, чтобы они проработали этот вопрос",- сказала Голикова.