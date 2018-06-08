Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, зампред Татьяна Голикова и ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов перед началом пленарного заседания конференции Государство и благотворители: вместе к общей цели. 8 июня 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, зампред Татьяна Голикова и ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов перед началом пленарного заседания конференции Государство и благотворители: вместе к общей цели. 8 июня 2018

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мошенничество в благотворительной сфере, как и в любой другой, действительно присутствует, оперативной борьбе с мошенниками способствуют интернет и социальные сети, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на конференции "Государство и благотворители: вместе к общей цели".

"Мошенники есть в любой сфере, здесь единственный выход — просто вовремя их выявлять. Благо тот же самый цифровой мир, социальные сети, интернет позволяют информацию о мошенниках достаточно быстро распространять", — сказал Медведев.

Однако он отметил, что взаимодействие правоохранительных органов с благотворительными организациями должно осуществляться.

Со своей стороны вице-премьер Татьяна Голикова сказала на конференции, что по этой теме будут даны поручения. "Я чувствую, что есть необходимость все-таки дать поручение министерству внутренних дел и министерству финансов, чтобы они проработали, и также министерству по цифровой экономике, чтобы они проработали этот вопрос",- сказала Голикова.