В России могут ограничить стоимость средств реабилитации для инвалидов

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Эксперты правительства России предложили установить предельную стоимость технических средств реабилитации для инвалидов для возможности оплаты их по электронному сертификату, сообщила пресс-служба экспертного совета при кабмине.

"Согласно законопроекту (позволяющему инвалидам получать отдельные виды технических средств реабилитации с использованием электронного сертификата) плата за товары и услуги с использованием электронного сертификата не должна превышать предельную стоимость, которая определяется в установленном правительством порядке. Поскольку перечень средств реабилитации является федеральным, то остается открытым вопрос ценообразования, то есть определения предельного размера стоимости товара", — говорится в сообщении.

В настоящее время порядок определения размера компенсации за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации определяется приказом Минздравсоцразвития от 2011 года. Им установлено, что компенсация выплачивается в размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации или оказанной услуги, но не более размера стоимости средств реабилитации и услуг, предоставляемых по индивидуальной программе реабилитации инвалида. А стоимость предоставляемых средств, в свою очередь, формируется при проведении конкурсных процедур и зачастую не соответствует реальным рыночным расценкам, пояснили в пресс-службе.

Также у экспертов вызывает серьезную озабоченность существенная разница между регионами в размерах компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации. Перечень технических средств федеральный, а доступ к ним по факту является не одинаковым для инвалидов в разных регионах, отметили в пресс-службе.