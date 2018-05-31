МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что россияне считают главными проблемами детства и детей. Данные опроса имеются в распоряжении РИА Новости.

"Рейтинг" возглавляют детский алкоголизм и наркомания (вместе — 37%) и низкий уровень жизни семей с детьми (34%).

При этом если по первому пункту в последнее десятилетие отмечается снижение уровня обеспокоенности (с 45-47% в 2009 году), то по второму, напротив, отмечается рост актуальности (с 20% в 2009 году).

Третью строчку в списке занимает вопрос воспитания в дошкольных и школьных учреждениях, эту проблему назвали 22% опрошенных. Обеспокоенность этой темой выросла в сравнении с 2016 годом на 9%.

Вместе с тем по вопросам детской преступности и беспризорности социологи отметили положительные изменения. Эти проблемы назвали основными 8% и 6% опрошенных. В 2009 году их было 38% и 21% соответственно.

Кто может защитить

Защитниками детей опрошенные чаще всего называют родителей и ближайших родственников (44%). В органах государственной власти считают, что именно они должны заниматься защитой интересов детей — 32%, а членов семьи называют во вторую очередь.

Результаты исследования показывают, что государство не до конца соответствует той роли по охране детства, которую хотело бы отвести ему общество, отмечено в исследовании.

"На этих оценках, конечно, сказались и тенденции общего характера: критика со стороны общества в адрес системы дошкольного и школьного образования, снижение самооценок материального положения. Хотя справедливо сказать, что россияне отмечают и серьезный прогресс в сферах борьбы с детской преступностью и беспризорностью", — прокомментировал данные опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

Опрос проводился 28-29 мая среди россиян в возрасте от 18 лет, в нем участвовали две тысячи человек. Метод исследования — телефонное интервью, погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,2%.