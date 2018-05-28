В Москве в июне откроют ситуационный центр поиска детей

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Национальный центр помощи пострадавшим и пропавшим детям при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина откроет в июне в Москве ситуационный центр, сообщила журналистам в понедельник председатель попечительского совета центра Елена Мильская.

"В 20-х числах июня в Москве в нашем центре на Дубининской, 53 мы отрываем ситуационный центр при поддержке Сергея Семеновича Собянина. Он выделил грант, мы с ним лично встречались. Он помог центру. Это будет ситуационный центр поиска", — сказала Мильская.

Она подчеркнула, что открытие центра "позволит более оперативно искать детей".

"Он (центр) оборудован самыми последними техническими средствами, которые будут подсоединены к общей системе поиска. Если нам звонят на горячую линию и сообщают о пропаже ребенка, о какой-то проблеме, мы сразу связываемся с регионом, в котором эта проблема произошла. Сейчас работает пять операторов", — добавила Мильская.

Центр откроется в здании Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям на улице Дубининская.