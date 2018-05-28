Скворцова назвала меры по увеличению продолжительности жизни до 80 лет

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала в интервью "Известиям" о том, как ее ведомство планирует выполнить поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу по увеличению продолжительности жизни россиян до 80 лет.

Ранее Путин в своем новом майском указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", среди прочего, поручил увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. К 2030 году, согласно указу, этот показатель должен достичь 80 лет.

По словам Скворцовой, выполнение этой задачи потребует комплекса мер.

"Это в первую очередь формирование здорового образа жизни. Культура здоровой жизни должна прививаться в детском саду, школе, в университетах и колледжах", — заявила министр.

Она отметила, что с простые меры, которые уводят человека от вредных привычек и корректируют его образ жизни, дают 60% успеха.

Кроме того, подчеркнула Скорцова, важным являются персональные скрининги здоровья — диспансеризация и профилактические осмотры. "Эта система будет развиваться в том числе в сторону персонифицированных генетических современных технологий", — отметила министр.

Минздрав, по словам Скворцовой, планирует развивать сосудистую программу и разработать комплексную онкологическую программы.

"Последняя включает много составляющих. От правильной и быстрой диагностики и создания референс-лабораторий (морфологических, иммуногистохимических, генетических) до организации мощных протонных центров, центров онкорадиологии и внедрения новых препаратов: иммунных и таргетных", — сказала Скворцова.