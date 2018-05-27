На марафон "Бегущие сердца" пришли более 160 тысяч человек

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Более 160 тысяч человек приняли участие в марафоне "Бегущие сердца", который состоялся в 56 городах России, а также в Казахстане и Белоруссии, сообщает пресс-служба Сбербанка – одного из организаторов акции.

В воскресенье МВД сообщало, что в Москве марафон "Бегущие сердца" собрал более 15 тысяч человек.

"Более 160 тысяч человек приняли участие в Зеленом марафоне "Бегущие сердца", организованном Сбербанком и фондом "Обнаженные сердца". В этом году забег в Москве впервые прошел на Васильевском спуске и в парке "Зарядье" у стен Кремля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "в этом году забег собрал по всей России — 53 миллиона рублей, из них в фонд "Обнаженные сердца" передано 40,5 миллиона рублей, которые будут направлены на расширение проекта ранней помощи маленьким детям с нарушениями развития фонда "Обнаженные сердца".

Согласно данным Сбербанка, первый Зеленый марафон прошел в 2012 году. Сбербанк проводит забег второй год подряд вместе с фондом "Обнаженные сердца". За эти годы более 600 тысяч человек стали участниками марафона. Проект удостоен награды программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты и дважды признан лауреатом премии "Навстречу будущему".