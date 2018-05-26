В Совфеде поддержали идею лекарственного страхования

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский поддержал идею лекарственного страхования в России, когда за счет дополнительных выплат граждан формируется специальный фонд, из которого средства идут на обеспечение лекарствами особо нуждающихся россиян.
"Эта идея обсуждается уже давно, однако реальный инструментарий так и не разработан. Например, граждане уплачивают с зарплаты 0,5-1% в специальный фонд и помогают тем, кто особенно нуждается в лекарственных средствах", сказал сенатор РИА Новости.
Рязанский напомнил, что в настоящее время граждан бесплатно обеспечивают лекарствами в стационаре, есть льготная категория лиц, которая покупает препараты со скидкой.
"Однако есть дорогие лекарственные препараты, и чтобы их получить, граждан ставят в очередь для ожидания", — привел пример глава комитета СФ.