В Совфеде поддержали идею лекарственного страхования

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский поддержал идею лекарственного страхования в России, когда за счет дополнительных выплат граждан формируется специальный фонд, из которого средства идут на обеспечение лекарствами особо нуждающихся россиян.

Ранее такую идею высказала директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина. Она при этом она подчеркнула, что планов у правительства по этому вопросу пока нет, эту проблему надо обсуждать с обществом, возможно, стоит провести референдум.

"Эта идея обсуждается уже давно, однако реальный инструментарий так и не разработан. Например, граждане уплачивают с зарплаты 0,5-1% в специальный фонд и помогают тем, кто особенно нуждается в лекарственных средствах", сказал сенатор РИА Новости.

"Я, в принципе, за", — добавил он.

Рязанский напомнил, что в настоящее время граждан бесплатно обеспечивают лекарствами в стационаре, есть льготная категория лиц, которая покупает препараты со скидкой.

"Однако есть дорогие лекарственные препараты, и чтобы их получить, граждан ставят в очередь для ожидания", — привел пример глава комитета СФ.