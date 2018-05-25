В Рособрнадзоре назвали самый популярный предмет при сдаче ЕГЭ по выбору

МОСКВА, 25 мая — РИА новости. Самым популярным предметом по выбору для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2018 году остается обществознание, сообщили в Рособрнадзоре.

"По числу участников лидируют обязательные предметы, 94% будут сдавать русский язык, 80% — базовую математику. Самым популярным предметом по выбору остается обществознание, его планируют сдавать 53% участников основного периода ЕГЭ-2018", — говорится в материалах к пресс-конференции в Рособрнадзоре.

Отмечается, что сохраняется высокий интерес выпускников к естественнонаучным предметам, 61% участников экзамена зарегистрировались на профильную математику, 25% — на физику, 21% — на биологию, еще 14% — на химию.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек.