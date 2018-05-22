Россия пока не успевает за трендами в образовании, отметил Кудрин

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россия пока не успевает за современными трендами в области образования и здравоохранения, а наука, хоть и приносит неплохие результаты, пока дает мало отдачи для экономического роста, сообщил, выступая перед депутатами Госдумы, новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Россия пока не успевает за теми трендами, в том числе и в образовании и результатах научной деятельности. Они у нас неплохие, но слабо коммерциализируются и дают отдачу для роста экономики", — сказал Кудрин.

По его мнению, рост экономики должен обеспечиваться за счет несырьевых источников и роста экспорта, а также за счёт вложений в человеческий капитал: в образование, здравоохранение и здоровье нации.