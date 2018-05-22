Москалькова считает необходимым восстановить фельдшерско-акушерские пункты

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Нужно обязательно восстановить фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) в России, закрытые при формировании высокотехнологичных медцентров в городах, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.

"Ликвидация ФАПов привела к невозможности людям, проживающим в сельской местности, добраться до высокотехнологических центров, шикарных высокотехнологических центров, которые построены в городах, но скорая помощь, требующая немедленного вмешательства, из-за большой территории и транспортных проблем не может быть оказана быстро, поэтому, конечно, обязательно нужно восстанавливать медицинские учреждения там, где они прекратили свое существование", — заявила Москалькова.

Она пояснила, что вопросы доступности медпомощи на данный момент наряду с проблемами уголовно-процессуальной и жилищной сфер наиболее часто беспокоят россиян, обращающихся к ней в аппарат.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тысяч человек в течение 2018-2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.

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