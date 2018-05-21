В РПЦ прокомментировали разделение Минобрнауки на два ведомства

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Разделение Минобрнауки на два ведомства — министерство просвещения и министерство науки и высшего образования – является "оправданным и важным логичным шагом", который позволит чиновникам "сосредоточиться и более глубоко заниматься" проблемами отечественного образования, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
При этом представитель Русской православной церкви выразил обеспокоенность слабой, на его взгляд, проработанностью целей отечественного образования "на концептуальном уровне" и его чрезмерную ориентированностью на международные рейтинги.
"В принципе попадание в рейтинги — это не цель, а задача, и не факт, что самая главная. Поэтому если мы не формулируем стратегических целей, то тут можно создавать сколько угодно министерств или сохранить одно — само по себе это проблему не решает. Говорю это не в упрек, очень надеюсь, что появление двух новых министерств позволит сосредоточиться и более глубоко заниматься этими важнейшими для будущего нашего общества вопросами", — отметил Легойда.
"Это свидетельствует о том, что мы живем в интереснейшую эпоху, которую, прежде всего, определяет никогда не встречавшаяся ранее скорость происходящих изменений", — добавил глава синодального отдела.
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ в понедельник проводит специальное заседание, посвященное вопросам реализации права на образование и защиты прав участников образовательного процесса.