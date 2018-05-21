Медики рассказали, как помочь себе при перепадах атмосферного давления

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Закаливание, отказ от жирной и жареной пищи, активный отдых и чаи на основе трав могут помочь метеозависимым людям улучшить самочувствие во время резких перепадов температуры и атмосферного давления, но полностью избавиться от метеочувствительности позволит только комплексное лечение заболевания, которое к ней приводит, рассказала РИА Новости врач общей практики городской поликлиники №109 департамента здравоохранения Москвы, обладатель статуса "Московский врач" Ирина Нудикова.

Повышенное атмосферное давление в столице сохранится на протяжении всей текущей недели. Как сообщила ранее РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, атмосферное давление в Москве в понедельник, 21 мая, побило рекорд 39-летней давности: барометры в столице показали 1009 миллибар, а предыдущий рекорд для 21 мая был зафиксирован в 1979 году и составлял 1008,9 миллибар.

"Слабость, недомогание, повышение или снижение артериального давления, бессонница, боли в суставах, головные боли, отдышка — это основные симптомы, которыми страдают метеозависимые люди. Метеозависимость, как правило, – это проявление заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, артрита. Основной совет – лечить заболевание, которое приводит к метеозависимости. Никогда не стоит пренебрегать регулярной профилактикой, тем более, что в поликлиниках, подведомственных департаменту здравоохранения, все условия для этого созданы", — ", — рассказала Нудикова.

Как подчеркнула врач, для людей, страдающих таким недугом, есть ряд полезных и действенных рекомендаций: необходимо укреплять сосуды, принимать контрастный душ, обливаться холодной водой, не пренебрегать прогулками и физическими упражнениями на свежем воздухе, это может быть также плавание в водоемах или занятия в спортзале. При этом процедуру закаливания нужно проводить постепенно — два раза в неделю обливаться прохладной водой, каждый раз снижая температуру на один градус.

"Очень важна регулярность, так как теряется эффект. Кроме того, необходим правильный режим сна в количестве 8 часов, правильное сбалансированное питание — то есть меньше употреблять жирную и жареную пищу, острую пищу, исключить алкогольные напитки, предпочтительна растительно-молочная пища", — добавила Нудикова.

По советам врача, при плохом самочувствии метеозависимым людям могут помочь различные травяные чаи, в состав которых входит боярышник, мята, чистотел, пустырник, валериана, ромашка. Это поддержит иммунитет, сердечно сосудистую систему и поможет устранить бессонницу. К общим укрепляющим средствам относятся также витамины группы В, отметила врач.

"Всем необходимо вести здоровый образ жизни, а людям, страдающим хроническими заболеваниями, — регулярно посещать врачей в поликлинике и выполнять их рекомендации. Все это в комплексе и приведет к снижению метеочувствительности", — резюмировала собеседница агентства.