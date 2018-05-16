Омбудсмены порекомендовали упростить процедуру назначения супруга опекуном

ЯЛТА, 16 мая — РИА Новости. Координационный совет уполномоченных по правам человека в РФ рекомендует правительству России внести изменения в закон и минимизировать число документов, необходимых для назначения законного супруга опекуном психически нездоровых людей, сообщила в среду федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Рекомендовать внести изменения в постановление правительства от 17 ноября 2010 года № 927 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан" в части минимизации количества предоставляемых документов для супругов, проживших в законном браке", — сказала Москалькова, подводя итоги заседания корсовета по теме "Защита прав граждан с нарушениями психического здоровья".

Ранее на заседании было принято решение рекомендовать Государственной думе ускорить принятие законопроекта о внесении изменений в нормативные акты для повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных граждан. Также омбудсмены рекомендовали правительству рассмотреть вопрос о расширении сети психоневрологических стационаров в стране.

Корсовет единогласно одобрил проект резолюции. Москалькова заявила, что до 1 июня региональные омбудсмены могут представить дополнительные предложения по данной теме. Свои рекомендации, по ее словам, представит также министерство здравоохранения. Доклады, озвученные на корсовете, позднее опубликуют на сайте уполномоченного по правам человека в РФ.