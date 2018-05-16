Омбудсмены порекомендовали закрепить норму о жилплощади в психостационарах

ЯЛТА, 16 мая — РИА Новости. Координационный совет уполномоченных по правам человека в РФ рекомендует министерству здравоохранения закрепить минимальную норму жилой площади для человека, пребывающего в психоневрологических стационарах, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Мы рекомендуем… министерству здравоохранения закрепить минимальный норматив обеспечения площадью жилых помещений в психоневрологических интернатах для получателей социальных услуг в стационарной форме", — сказала Москалькова, подводя итоги заседания координационного совета по теме "Защита прав граждан с нарушениями психического здоровья".

Ранее на заседании было принято решение рекомендовать Государственной думе ускорить принятие законопроекта о внесении изменений в нормативные акты для повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных граждан.

Координационный совет единогласно одобрил проект резолюции. Москалькова заявила, что до 1 июня региональные омбудсмены могут представить дополнительные предложения по данной теме. Свои рекомендации, по ее словам, представит также министерство здравоохранения. Доклады, озвученные на совете, позднее опубликуют на сайте Москальковой.