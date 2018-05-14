В Госдуму внесли проект о праве родителей получать данные о здоровье детей

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Госдуму внесен проект, которым предлагается предоставить родителям право на получение полной информации о состоянии здоровья их детей-подростков до достижения ими совершеннолетия, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Самарская губернская дума предлагает внести соответствующие поправки в статью федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

"Законопроектом предлагается установить, что законные представители детей сохраняют право на получение информации о состоянии их здоровья до достижения детьми возраста 18 лет, если те не являются полностью дееспособными. При этом несовершеннолетние пациенты по-прежнему смогут получать данную информацию без присутствия законных представителей", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается, подростки зачастую не склонны сообщать родителям, усыновителям и попечителям о проблемах переходного периода. Среди таких проблем в проекте называются ранняя беременность; болезни, передаваемые половым путем; увечья, получаемые во время конфликтов со сверстниками; курение, наркомания и так далее.

Сложившаяся ситуация, подчеркивается в проекте, не только нарушает обязанность законных представителей заботиться о физическом, психическом и нравственном здоровье своих детей, но и не соответствует интересам несовершеннолетних.