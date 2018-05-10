МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Игорь Кармазин. Бешенство, столбняк, коклюш, полиомиелит, туберкулез, корь, краснуха — эти заболевания нередко приводят к самым плачевным последствиям. Прививки, говорит современная медицина, помогают избежать таких диагнозов. Однако в последнее время все больше тех, кто против вакцинации. По их словам, в результате введения антигенного материала ухудшается иммунитет, зато фармакологические компании получают баснословные прибыли. РИА Новости выслушало доводы сторонников и противников прививания.

Всемирный заговор врачей

Московский педиатр Сергей Бутрий сейчас активный сторонник вакцинации, но так было не всегда: "В студенческие годы я выступал против прививок. У меня рано появились дети, и я отказывался предупреждать возможные болезни. Моя старшая дочь до трех лет не получила положенных вакцин. Я приходил в поликлиники, писал отказы. Врачи мне ничего на это не говорили. На меня махали рукой, а потом, узнав, что я их будущий коллега, спрашивали: "Что у вас в голове?" Не было никаких уговоров, истерик. У участковых на одного пациента всего восемь минут, им некогда заниматься вразумлением".

По его признанию, против вакцинации его настроили тематические форумы. "Я внимательно изучил все страшилки на сайте одного израильского гомеопата. Больше всего в этих материалах меня цепляла эмоциональность. Там подробно рассказывалось о всемирном заговоре врачей, о баснословных прибылях, которые получают фармакологические компании", — вспоминает педиатр.

© Фото Сергея Бутрия из социальной сети Facebook Сергей Бутрий © Фото Сергея Бутрия из социальной сети Facebook Сергей Бутрий

Мировоззрение его стало меняться после спора со знакомым реаниматологом. "Как-то мы выпивали в одной общей компании, и я сказал, что не прививаю АКДС (вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка. — Прим. ред.). После этого у нас часа три продолжался жаркий спор. Я вывалил все свои аргументы, но оппонент их играючи разбил. Он мне посоветовал читать не только антипрививочников, но и сторонников вакцинации", — отмечает Бутрий, добавляя, что сейчас его детям введен весь необходимый антигенный материал.

Коровьи язвы

Движение против прививания возникло вместе с первыми вакцинами. В XVIII веке по всей Европе, особенно в Англии, свирепствовала эпидемия оспы. За несколько столетий от этой болезни погибли сотни миллионов человек. В конце XVIII века врач Эдвард Дженнер заметил, что одна доярка не заражается от соседей, хотя на ее руках и на вымени коров, от которых она получает молоко, образуются язвы. Предположил, что это более легкая форма инфекции, Дженнер ввел жидкость из язв животных под кожу ребенка. Позднее мальчику привили человеческую оспу, он не заболел. Так, кстати, появилось слово "вакцина", от латинского vaccinum — "коровий", vacca — "корова".

Правительство страны обязало прививаться всех англичан, заболеваемость резко пошла на убыль. Противники таких методов профилактики утверждали, что вакцина содержит яд, а у детей от нее растут рога и хвосты. Наиболее заметная акция прошла в Лестере в 1885 году. Ее организаторы оплатили приезд сотни тысяч человек, так что это было самое крупное общественное выступление такого рода. Протестующие изображали скачущих на коровах врачей. По воспоминаниям очевидцев, всеобщий восторг вызвало чучело Эдварда Дженнера, которое сначала обезглавили, а потом поволокли в местный полицейский участок для предъявления обвинения.

В это же время вакцины стали применять далеко за пределами Великобритании. Французский микробиолог и химик Луи Пастер сформулировал главный принцип: ослабленные бактерии, попав в организм, создают иммунитет от активной формы этих же бактерий. Врачи разрабатывали вакцины и от других болезней — столбянка, коклюша, туберкулеза, дифтерии, кори, краснухи. Впрочем, никуда не делись и противники таких методов лечения. Новая волна отказа от вакцин началась в 1980-х годах, когда набирали популярность методы нетрадиционной медицины.

В России любые прививки несовершеннолетним детям делаются только с согласия родителей. От плановой вакцинации можно в любой момент отказаться, в том числе в родильном доме. Для этого нужно составить заявление в двух экземплярах. На бланках представитель учреждения, куда подается документ (роддом, школа, садик и так далее), должен поставить штамп о получении, указать дату, входящий регистрационный номер и подписаться.

"Здоровые, футболом занимаемся"

При этом в соцсетях существует множество сообществ антипрививочников. Все они пытаются научно обосновать свою точку зрения. Дружественными здесь считают движения ВИЧ-диссидентов, а также противников электронного документооборота. Жительница Санкт-Петербурга Анна Муравьева говорит, что решила отказаться от прививания сына из-за осложнений. "В годик после прививки от кори, краснухи и паротита у сына раздулся лимфоузел. У нас шесть месяцев была большая шишка под подбородком. Врачи ставили диагноз "подчелюстной лимфаденит". Они утверждали, что это не может быть последствием прививки, но это неправда: у нас ребенок до этого ни разу не болел. Мы обследовались в онкологических больницах, сдавали каждый месяц кровь. В результате я написала отказ от вакцинации, наша шишка постепенно прошла, кровь стала хорошей", — вспоминает она.

© Фото Анны Муравьево из социальной сети ВКонтакте Сын Анны Муравьевой © Фото Анны Муравьево из социальной сети ВКонтакте Сын Анны Муравьевой

Инцидент произошел 12 лет назад, и с тех пор никаких вакцин сыну не вводилось. По словам Муравьевой, после реакции Манту ребенок кашлял три-четыре месяца. Вместо этого для диагностики туберкулеза ему стали делать квантифероновый тест.

Жительница города Менделеевска Республики Татарстан Юлия Семянович объясняет, что старшей дочери — ей сейчас 18 лет — делала все прививки. Младшему сыну, которому сейчас шесть лет, — ни одной. "Из-за вакцин у дочери развился дичайший дерматит, который мы ничем не могли вылечить десять лет. Вот тогда я задалась вопросом: почему нам медицина помочь не в силах? Нашла определенные ответы. И приняла решение, что второй ребенок будет полностью "чистым", — рассказывает она.

По ее словам, сын за все время почти ничем не болел. "Карточка тонюсенькая, в больницу ходим раз в год только за справкой, чтобы футболом заниматься", — объясняет Семянович. Она считает, что в первый год жизни ребенок из-за прививок получает сильнейший удар по иммунитету, и организм становится ослабленным. "Если жить, не нарушая закон абсолютной справедливости, то дети болеть не будут, и сам ты тоже останешься здоровым. Хотя иногда, конечно, требуется помощь ангелов стихий", — утверждает она.

© Фото Юлии Семянович из социальной сети ВКонтакте Сын Юлии Семянович, которому не делали прививки © Фото Юлии Семянович из социальной сети ВКонтакте Сын Юлии Семянович, которому не делали прививки

Что сушит памперс

Эксперты говорят, что число идейных антипрививочников невелико. Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов объясняет, что противников вакцинации на планете не больше полутора процентов. "Кто-то говорит, что у него ребенок после прививок в туалет перестает ходить, памперс якобы сухой постоянно. Другие замечают, что начинают волосы на затылке выпадать. Я не шучу, я сам такое от пациентов слышал. Ну что тут сказать? Я бы таких родителей самих к врачу отправлял. Мифы возникают от незнания", — возмущается Костинов.

Он подчеркивает, что любое развитое государство способствует вакцинированию граждан. "В древности к болезням относились просто: бог дал — бог взял. Сейчас есть возможности не просто лечить недуги, но и предупреждать их. Мы должны думать о массовой вакцинации против вируса папилломы человека, ротавирусной инфекции, менингита. Назрела необходимость сделать обязательной вакцинацию против пневмококковой инфекции. В мире от нее погибает 1,7 миллиона человек ежегодно, большинство — дети первых двух лет жизни", — рассуждает эксперт.

Педиатр Сергей Бутрий отмечает, что за свою практику сделал около 13 тысяч прививок. Ни одного серьезного осложнения не было. "Авторитетные источники вроде Американской академии педиатрии сообщают, что проблемы возникают примерно в одном случае на миллион. Но каждый такой инцидент непременно попадает в СМИ, и его обсуждает широкая общественность", — добавляет он.

По еще одной версии, прививки стали жертвами собственного успеха — люди уже не помнят болезней, профилактику которых им предлагают сделать, поэтому боятся не их, а самой вакцинации. В любом случае в России предупреждение болезней таким образом — дело исключительно добровольное. Каждый сам волен решить этот вопрос для себя и своих детей.