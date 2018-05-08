Ученые выяснили, что улыбка старит человека

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Вопреки распространенному мнению о том, что улыбка делает нас моложе, на самом деле мы выглядим старше, когда улыбаемся. К такому выводу пришли ученые из Университета Бен-Гуриона в Израиле. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Psychonomic Bulletin & Review.

Эксперты провели два эксперимента. Сначала они показывали людям по два фото 35 мужчин и 35 женщин: на одном они улыбались, на другом сохраняли нейтральное выражение лица. Участникам теста показывали по одному снимку и просили оценить возраст изображенного на нем человека.

После этого участников, не предупредив заранее, спрашивали, какие лица, на их взгляд, выглядят старше — улыбающиеся или нейтральные. Третий этап — вопрос об общих представлениях о том, старит ли людей улыбка.

Выяснилось, что во время просмотра снимка люди с улыбкой казались участникам эксперимента старше, однако они этого не осознавали и при ретроспективной оценке утверждали, что улыбчивые лица выглядели моложе.

Это соответствует их общим представлениям о том, как улыбка влияет на представления о возрасте человека.

Во втором эксперименте участвовали другие люди. Им показали фото 30 человек, у каждого — по три выражения лица: к улыбающемуся и нейтральному добавилось удивленное.

Результаты оказались аналогичными. При взгляде на фото участники эксперимента завышали возраст улыбающихся людей, но затем утверждали, что оценивали их как более молодых.

Удивленные лица при этом казались им самыми молодыми, однако, как показал эксперимент, они этого также не осознавали.

С точки зрения ученых, улыбка старит людей, потому что она делает более отчетливыми морщины вокруг глаз. Удивление же, наоборот, их разглаживает.

Исследователи также полагают, что люди ошибочно считали улыбающихся людей более молодыми из-за принятых в обществе представлений об этом.

"Исследования показывают, что эта точка зрения, укоренившаяся в популярных СМИ, является абсолютным заблуждением", — делают выводы авторы.