Путин поручил к 2024 году снизить в два раза уровень бедности в стране

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новом указе о национальных целях РФ поручил кабмину к 2024 году снизить в два раза уровень бедности в стране.

"Правительству РФ обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года… снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации", — говорится в указе, текст которого приведен пресс-службой Кремля.