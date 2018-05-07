Путин поручил к 2024 году снизить в два раза уровень бедности в стране

17:1107.05.2018
(обновлено: 17:12 07.05.2018)
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новом указе о национальных целях РФ поручил кабмину к 2024 году снизить в два раза уровень бедности в стране.
"Правительству РФ обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года… снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации", — говорится в указе, текст которого приведен пресс-службой Кремля.
Церемония инаугурации президента России прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Она стала четвертой в политической карьере Владимира Путина. Однако на этот раз глава государства направился на инаугурацию из своего рабочего кабинета в Сенатском корпусе Кремля, а не из Дома правительства.
После того, как президенту поступил сигнал о готовности к церемонии, Путин надел пиджак и направился в зал.
Зрители, смотревшие прямую трансляцию церемонии, впервые смогли увидеть приемную президента и другие помещения рабочей резиденции главы государства, обычно скрытые от глаз публики.
На мероприятии присутствовали члены правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, руководители Администрации президента, судьи Конституционного суда и представители дипломатического корпуса.
Вдова первого президента России Наина Ельцина перед началом церемонии инаугурации.
Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле. Представительская машина черного цвета имеет характерную особенность — большую серебряную раму на переднем капоте. Новый лимузин президента, полностью произведенный из российских комплектующих, получил название "Сенат-лимузин".
Председатель правительства Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и экс-канцлер Германии Герхард Шредер перед началом церемонии в Кремле.
Министр обороны Сергей Шойгу в Большом Кремлевском дворце.
Американский актнр Стивен Сигал с супругой Эрдэнэтуе Бацук перед началом церемонии.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Кремле.
Председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтией Талгат Сафа Таджуддин в ожидании церемонии инаугурации президента.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Знаменосцы Роты почетного караула под торжественный марш внесли в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца государственный флаг России и президентский штандарт (изображение двуглавого орла на фоне триколора).
Специальный экземпляр Конституции во время церемонии инаугурации президента устанавливается на трибуне по правую руку, а Знак президента - по левую.
Глава государства прибыл в Большой Кремлевский дворец за пять минут до начала церемонии. Для того, чтобы пройти в Андреевский зал, президент под бой курантов прошел через Георгиевский и Александровский залы Кремля.
На инаугурацию президента приехали все сопредседатели избирательного штаба Путина, были приглашены так же волонтеры и активисты, участвовавшие в его избирательной кампании.
На трибуне рядом с президентом находились председатель Конституционного суда и спикеры Совета Федерации и Госдумы.
Во время произнесения текста присяги глава государства кладет правую руку на Конституцию, после чего председатель Конституционного суда объявил о вступлении главы государства в должность и вручил ему символы власти.
Согласно конституции, после вступления в должность вновь избранного главы государства, правительство России ушло в отставку. По закону, у президента есть две недели, чтобы предложить Госдуме кандидатуру на пост премьера. Однако Путин уже в день инаугурации внес на рассмотрение ГД кандидатуру Медведева на этот пост.
После произнесения текста присяги глава государства выступил с речью, в которой обозначил основные приоритеты своей работы на ближайшие шесть лет.
Владимир Путин отметил, что нынешнее время для России - эпоха перемен, а решения, принятые на этом этапе, определят ее судьбу на десятилетия вперед. Президент пообещал сделать все, что в его силах, чтобы создать условия для развития страны.