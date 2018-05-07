Эксперт рассказал, как следует реформировать систему образования в России

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В реформировании системы образования в России необходимо отказаться от ручного управления и перейти к доказательной образовательной политике, считает научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, экс-замглавы Минобрнауки Виктор Болотов.
Болотов напомнил, что наиболее полный и основательный проект реформирования системы образования представил Центр стратегических разработок (ЦРС) совместно с Высшей школой экономики. В апреле был опубликован доклад, в котором утверждается, что для дальнейшего развития системы необходимо увеличить финансирование: оптимальный сценарий предполагает рост расходов до 4,8% ВВП. Эксперты предложили 12 проектов, которые предполагают конкретные решения по качественному улучшению детских садов, школ, а также системы профессионального, высшего и непрерывного образования.
С точки зрения Болотова, деятельность Минобрнауки в последние годы велась по принципу ручного управления: насколько обоснованы и необходимы были те или иные шаги, до конца не ясно. Это, например, касается таких предложений, как введение астрономии в школе, когда школьники и так загружены до предела, или проект укрупнения вузов. Кроме того, не были продуманы индикаторы, которые будут сигнализировать об успешности той или иной меры, считает Болотов.
Он отметил, что ЦСР и НИУ ВШЭ, в свою очередь, предлагают проектные ходы.
"Так, в "12 шагах" предлагаются индикаторы, по которым можно проверять, изменится что-то в системе или не изменится. И, конечно, в этом проекте есть финансово-экономическое обоснование. Тут большая проблема будет с выделением средств. Если на каждое из этих направлений выделят очень мало денег, то результат мы, конечно же, не получим. Поэтому вполне возможно, что от каких-то проектов придется отказаться. Но тут уже готовить предложения будет новое Минобрнауки", — подчеркнул эксперт.