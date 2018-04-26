Путин раскритиковал аспирантуру в российских вузах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин раскритиковал работу по подготовке аспирантов в российских вузах, поскольку лишь 14 процентов выпускников выходят на защиту своих работ вовремя.

"Отдельно остановлюсь на деятельности аспирантуры, целью которой как раз и является подготовка кадров для высшей школы и академического сектора науки. О каком решении этих задач можно говорить, если сегодня лишь 14 процентов аспирантов выходят на защиту своевременно? А что делают все это время остальные? Каких результатов они достигают, где они продолжают свою деятельность? Выходят ли они в конечном итоге на защиту?" — задался вопросом Путин, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров.

Он отметил, что в России защищается много кандидатских и докторских диссертаций, но их научная ценность вызывает вопросы.

"У нас есть хорошая практика открытых конкурсов, в ходе которых распределяются гранты, в том числе для молодых исследователей. Если у аспиранта или у его научного руководителя есть серьезное, осознанное намерение заниматься наукой, а не получать степень для анкеты, то пусть они участвуют в таких конкурсах, предлагают работы по приоритетам научно-технологического развития страны", — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что России критически важно сконцентрировать ресурсы на поддержке талантливых, целеустремленных исследователей и преподавателей, создать условия для того, чтобы лучшие отечественные и зарубежные ученые стремились работать в российской высшей школе.

Президент добавил, что следует поощрять стремление студентов к созданию и внедрению собственных разработок. Так, он допустил, что вузы могут готовить для этого проектные команды.