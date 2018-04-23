Долю приверженцев ЗОЖ в России хотят увеличить до 60% к 2025 году

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, планируется увеличить к 2025 году до 60 процентов, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на заседании организационного комитета XII Всероссийского форума "Здоровье нации — основа процветания России".

"Нам нужно к 2025 году увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 60 процентов, занимающихся систематически физкультурой и спортом — до 45 процентов, сейчас мы имеем 34 процента. Одновременно снизить потребление табака среди взрослого населения до 27 процентов, алкоголя на душу населения — до восьми литров в год", — рассказала Скворцова.

Министр добавила, что достичь этих показателей непросто, но без решения этих проблем нельзя серьезно изменить состояние здоровья населения и уровень продолжительности жизни. Перед Минздравом президентом России Владимиром Путиным ранее была поставлена задача войти в группу стран по возрасту 80+. К концу 2024 года продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 78 лет.

Форум "Здоровье нации — основа процветания России" пройдет в конце мая. Главной его темой станет обсуждение и разработка механизмов реализации приоритетного проекта "Формирование здорового образа жизни". Основная задача форума — выявить лучший региональный и отраслевой опыт для дальнейшего продвижения и тиражирования проекта.