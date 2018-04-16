"Это не приговор". Гематологи — об инновациях в лечении заболеваний крови

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Москве завершился Четвертый Конгресс гематологов. Три дня специалисты со всех регионов России делились опытом лечения заболеваний системы крови: если еще десять лет назад тот же лейкоз сложно поддавался лечению, то сегодня 60 процентов пациентов возвращаются к полноценной жизни. Однако пока не все регионы располагают передовыми технологиями. Что ждет российскую гематологию — в материале РИА Новости.

Прогресс за 15 лет

Четвертый по счету конгресс объединил около полутора тысяч участников. В Москву приехали не только врачи-гематологи изо всех регионов, но и спонсоры фармкомпаний, а также зарубежные ученые, специализирующиеся на онкогематологии и трансплантации костного мозга. Представители медицинского сообщества обсуждали важные для отрасли вопросы — о разработке и внедрении новых методов диагностики и лечения заболеваний системы крови у взрослых и детей.

За последние 15 лет гематология стала самой прогрессирующей областью в медицине и развивается сейчас быстрее всех других клинических дисциплин.

Не секрет, что это направление сопряжено с риском и болью (для лечения в основном используется химиотерапия), однако сегодня страшный диагноз не приговор, отмечают эксперты. "Успехи в фундаментальной науке позволяют спасти жизнь человека, что раньше не представлялось возможным", — говорит главный внештатный гематолог, генеральный директор Гематологического научного центра академик РАН Валерий Савченко.

Вкладывать в людей

Впрочем, в отдаленных регионах России отрасль развивается пока гораздо медленнее, чем в центральной части. Савченко объясняет, что нужно в том числе "инвестировать в людей". Важно, чтобы врачи успевали за прогрессом, — все эти вопросы поднимали на конгрессе.

© РИА Новости / Евгения Новоженина Главный внештатный гематолог, генеральный директор Гематологического научного центра академик РАН Валерий Савченко © РИА Новости / Евгения Новоженина Главный внештатный гематолог, генеральный директор Гематологического научного центра академик РАН Валерий Савченко

"Это сообщество (гематологов. — Прим. ред.) вредное, умное и малочисленное. Специалисты, живущие в дальних регионах, не должны чувствовать себя изолированными. Все профессионалы должны быть вместе, работать с одной идеей, с одними и теми же передовыми технологиями", — добавил Савченко.

Он обращает внимание и на другую проблему: материальная база в регионах везде разная, где-то ее вообще нет. Кроме того, по его мнению, в федеральных округах строится недостаточно научных центров. Несмотря на то что на гематологические заболевания приходится всего семь процентов от общего числа онкологических заболеваний, вкладываемые в это направление средства должны быть соизмеримы с расходами на все остальные, считает академик.

"Об этом знает и президент Владимир Путин. Он выдвинул идею модернизации онкологической службы — это очень правильно. Однако нужно воспользоваться такими возможностями разумно. С нашей точки зрения, надо не просто распределить средства — из этого ничего не выйдет, поскольку пациенты не смогут лечиться в отделениях гематологии и онкологических диспансерах. Необходимо создать маленькие, но мощные копии нашего центра с конкретной инфраструктурой", — объясняет свою позицию Савченко.

Тогда, прогнозирует он, люди будут обращаться за помощью в своем округе, повысится качество диагностики. Особенность онкогематологии в том, что пациент должен наблюдаться два-три года, поэтому есть острая потребность в региональных центрах. Сейчас самый надежный способ — добраться до Москвы.

Прогресс в диагностике

Заведующая научно-организационным отделом по гематологии, трансфузиологии и донорству ФГБУ ГНЦ Минздрава России Татьяна Гармаева рассказала корреспонденту РИА Новости, что ежегодно специалисты фиксируют увеличение числа заболевших. Однако, заверяет она, это не тревожный сигнал, а показатель хорошей диагностики.

"Это значит, что идет прогресс в терапии и выявляемости заболевания. Ведь большинство заболеваний, с которыми имеет дело гематолог, нельзя спрогнозировать или предотвратить", — поясняет Гармаева.

© РИА Новости / Евгения Новоженина Заведующая научно-организационным отделом по гематологии, трансфузиологии и донорству ГНЦ доктор медицинских наук Татьяна Гармаева © РИА Новости / Евгения Новоженина Заведующая научно-организационным отделом по гематологии, трансфузиологии и донорству ГНЦ доктор медицинских наук Татьяна Гармаева

Центр уже давно работает с регионами, чтобы и там могли диагностировать на уровне ведущих медучреждений. "Есть регионы, которые можно приводить в пример, они сотрудничают с нами еще с середины 1990-х. Некоторые, к сожалению, отстают. Наша задача — найти такие проблемные регионы и помочь им", — комментирует Гармаева.

Как и академик Савченко, она уверена, что успехи регионов зависят от конкретных врачей, которые готовы тянуть за собой огромную команду медиков из смежных дисциплин.

С этим отчасти не согласна главный внештатный специалист гематолог Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Елена Зинина. Она убеждена, что без адресной поддержки региональных властей добиться высоких результатов просто невозможно.

"Понятное дело, что должны быть подготовлены кадры, но если нет четкой административной линии, все будет напрасно. Мы имели возможность одними из первых в стране применять факторы свертываемости у пациентов с гемофилией, проводим трансплантации. Для небольшого региона такая методика лечения — это неплохо", — приводит пример Зинина.

"Каждый проверяет в интернете"

Зинина работает в гематологии больше 20 лет и может сравнить, как изменилось отношение к профессии у пациентов и медицинского сообщества, а также насколько далеко шагнул прогресс. По ее словам, если 10-15 лет назад многих пациентов не удавалось спасти из-за несовершенной базы, то сегодня "работать стало действительно в удовольствие".

"Раньше многих пациентов мы теряли, потому что не могли провести интенсивную химиотерапию. Если даже получалось, то потом пациента было сложно выходить. За это время появилась масса революционных препаратов — действующих не только против опухоли, как цитотоксическая химиотерапия, но и препараты, восстанавливающие организм с минимальными побочными эффектами", — делится тонкостями она.

Пациенты стали более информированными, проверяют в интернете каждое сказанное врачом слово, говорит Зинина.

"В силу того что технологии лечения постоянно меняются, гематология — направление тоже переменчивое. Если не ездить на форумы и подобные симпозиумы, из темы быстро выпадаешь. Пациент это заметит: может записаться на онлайн-консультацию в какой-нибудь зарубежный центр, и если там ему окажут помощь лучше, то, конечно, это создаст дополнительные трудности. Это подстегивает врача быть, что называется, "на волне". Когда специалист компетентен, ему доверяют, а это незаменимый спутник лечения", — подытожила гематолог.