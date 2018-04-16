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Общество

"Это не приговор". Гематологи — об инновациях в лечении заболеваний крови

08:0016.04.2018
(обновлено: 08:13 16.04.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаСлушатель VI Конгресса гематологов у информационного стенда. Архивное фотоСлушатель VI Конгресса гематологов у информационного стенда. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Москве завершился Четвертый Конгресс гематологов. Три дня специалисты со всех регионов России делились опытом лечения заболеваний системы крови: если еще десять лет назад тот же лейкоз сложно поддавался лечению, то сегодня 60 процентов пациентов возвращаются к полноценной жизни. Однако пока не все регионы располагают передовыми технологиями. Что ждет российскую гематологию — в материале РИА Новости.

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Прогресс за 15 лет

Четвертый по счету конгресс объединил около полутора тысяч участников. В Москву приехали не только врачи-гематологи изо всех регионов, но и спонсоры фармкомпаний, а также зарубежные ученые, специализирующиеся на онкогематологии и трансплантации костного мозга. Представители медицинского сообщества обсуждали важные для отрасли вопросы — о разработке и внедрении новых методов диагностики и лечения заболеваний системы крови у взрослых и детей.

За последние 15 лет гематология стала самой прогрессирующей областью в медицине и развивается сейчас быстрее всех других клинических дисциплин.

Не секрет, что это направление сопряжено с риском и болью (для лечения в основном используется химиотерапия), однако сегодня страшный диагноз не приговор, отмечают эксперты. "Успехи в фундаментальной науке позволяют спасти жизнь человека, что раньше не представлялось возможным", — говорит главный внештатный гематолог, генеральный директор Гематологического научного центра академик РАН Валерий Савченко.

Вкладывать в людей

Впрочем, в отдаленных регионах России отрасль развивается пока гораздо медленнее, чем в центральной части. Савченко объясняет, что нужно в том числе "инвестировать в людей". Важно, чтобы врачи успевали за прогрессом, — все эти вопросы поднимали на конгрессе.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаГлавный внештатный гематолог, генеральный директор Гематологического научного центра академик РАН Валерий Савченко
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Главный внештатный гематолог, генеральный директор Гематологического научного центра академик РАН Валерий Савченко

"Это сообщество (гематологов. — Прим. ред.) вредное, умное и малочисленное. Специалисты, живущие в дальних регионах, не должны чувствовать себя изолированными. Все профессионалы должны быть вместе, работать с одной идеей, с одними и теми же передовыми технологиями", — добавил Савченко.

Он обращает внимание и на другую проблему: материальная база в регионах везде разная, где-то ее вообще нет. Кроме того, по его мнению, в федеральных округах строится недостаточно научных центров. Несмотря на то что на гематологические заболевания приходится всего семь процентов от общего числа онкологических заболеваний, вкладываемые в это направление средства должны быть соизмеримы с расходами на все остальные, считает академик.

"Об этом знает и президент Владимир Путин. Он выдвинул идею модернизации онкологической службы — это очень правильно. Однако нужно воспользоваться такими возможностями разумно. С нашей точки зрения, надо не просто распределить средства — из этого ничего не выйдет, поскольку пациенты не смогут лечиться в отделениях гематологии и онкологических диспансерах. Необходимо создать маленькие, но мощные копии нашего центра с конкретной  инфраструктурой", — объясняет свою позицию Савченко.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаУчастники IV Конгресса гематологов России
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Участники IV Конгресса гематологов России

Тогда, прогнозирует он, люди будут обращаться за помощью в своем округе, повысится качество диагностики. Особенность онкогематологии в том, что пациент должен наблюдаться два-три года, поэтому есть острая потребность в региональных центрах. Сейчас самый надежный способ — добраться до Москвы.

Прогресс в диагностике

Заведующая научно-организационным отделом по гематологии, трансфузиологии и донорству ФГБУ ГНЦ Минздрава России Татьяна Гармаева рассказала корреспонденту РИА Новости, что ежегодно специалисты фиксируют увеличение числа заболевших. Однако, заверяет она, это не тревожный сигнал, а показатель хорошей диагностики.

"Это значит, что идет прогресс в терапии и выявляемости заболевания. Ведь большинство заболеваний, с которыми имеет дело гематолог, нельзя спрогнозировать или предотвратить", — поясняет Гармаева.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаЗаведующая научно-организационным отделом по гематологии, трансфузиологии и донорству ГНЦ доктор медицинских наук Татьяна Гармаева
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Заведующая научно-организационным отделом по гематологии, трансфузиологии и донорству ГНЦ доктор медицинских наук Татьяна Гармаева

Центр уже давно работает с регионами, чтобы и там могли диагностировать на уровне ведущих медучреждений. "Есть регионы, которые можно приводить в пример, они сотрудничают с нами еще с середины 1990-х. Некоторые, к сожалению, отстают. Наша задача — найти такие проблемные регионы и помочь им", — комментирует Гармаева.

Как и академик Савченко, она уверена, что успехи регионов зависят от конкретных врачей, которые готовы тянуть за собой огромную команду медиков из смежных дисциплин.

С этим отчасти не согласна главный внештатный специалист гематолог Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Елена Зинина. Она убеждена, что без адресной поддержки региональных властей добиться высоких результатов просто невозможно.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники VI Конгресса гематологов России
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Участники VI Конгресса гематологов России

"Понятное дело, что должны быть подготовлены кадры, но если нет четкой административной линии, все будет напрасно. Мы имели возможность одними из первых в стране применять факторы свертываемости у пациентов с гемофилией, проводим трансплантации. Для небольшого региона такая методика лечения — это неплохо", — приводит пример Зинина.

"Каждый проверяет в интернете"

Зинина работает в гематологии больше 20 лет и может сравнить, как изменилось отношение к профессии у пациентов и медицинского сообщества, а также насколько далеко шагнул прогресс. По ее словам, если 10-15 лет назад многих пациентов не удавалось спасти из-за несовершенной базы, то сегодня "работать стало действительно в удовольствие".

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"Раньше многих пациентов мы теряли, потому что не могли провести интенсивную химиотерапию. Если даже получалось, то потом пациента было сложно выходить. За это время появилась масса революционных препаратов —  действующих не только против опухоли, как цитотоксическая химиотерапия, но и препараты, восстанавливающие организм с минимальными побочными эффектами", — делится тонкостями она.

Пациенты стали более информированными, проверяют в интернете каждое сказанное врачом слово, говорит Зинина.

"В силу того что технологии лечения постоянно меняются, гематология — направление тоже переменчивое. Если не ездить на форумы и подобные симпозиумы, из темы быстро выпадаешь. Пациент это заметит: может записаться на онлайн-консультацию в какой-нибудь зарубежный центр, и если там ему окажут помощь лучше, то, конечно, это создаст дополнительные трудности. Это подстегивает врача быть, что называется, "на волне". Когда специалист компетентен, ему доверяют, а это незаменимый спутник лечения", — подытожила гематолог.

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