Число бюджетных мест в вузах в 2018 году увеличат на девять тысяч

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Число бюджетных мест в российских вузах в 2018-2019 учебном году составит 514 тысяч мест, что на 9 тысяч выше, чем годом ранее, говорится в отчёте правительства за последние шесть лет.

"В 2018–2019 учебном году количество бюджетных мест вырастет до 514 тысяч", — говорится в отчете.

В этом учебном году в российских вузах было выделено 505 тысяч бюджетных мест, в следствие чего охват высшим образованием в России составил около 57%.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что ведомство увеличит в новом учебном году количество бюджетных мест в вузах по медицинским, педагогическим, инженерным и IT-специальностям.