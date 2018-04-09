Список болезней, по которым можно получить инвалидность, увеличился

ГОРКИ, 9 апр — РИА Новости. В России расширили перечень заболеваний, в связи с которыми можно получить инвалидность. Об этом рассказала вице-премьер Ольга Голодец.

По ее словам, обновленные правила признания человека инвалидом, утвержденные правительством, включают ряд новых заболеваний и критериев.

"В данный перечень впервые включены все хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, включены цирроз печени, слепота, глухота, детский церебральный паралич. Упрощен порядок установления инвалидности для таких видов заболеваний, как сколиоз, пороки развития челюстно-лицевой области, аутизм, и целого ряда заболеваний, которыми сейчас все чаще болеют дети", — сообщила Голодец.

Она уточнила, что изменения касаются всех инвалидов, проживающих в России, это 12 миллионов человек, из которых 651 тысяча — дети.

Вице-премьер подчеркнула, что последние несколько лет среди детских болезней, по которым устанавливается инвалидность, первое место занимают психические расстройства. По ее словам, этот факт требует изменения работы всей системы признания недееспособности детей, экспертизы и реабилитации.

В конце марта Медведев подписал постановление об изменении правил признания людей инвалидами. В понедельник он сообщил, что эти изменения связаны с необходимостью расширения перечня заболеваний, а также упрощения процедуры установления инвалидности.