Добровольцы помогут спасателям в тушении пожаров в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Специально обученные добровольцы помогут спасателям Ростовской области в тушении природных и ландшафтных пожаров, которые могут возникнуть с наступлением теплой погоды, сообщает правительство региона.

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С наступлением пожароопасного периода все пожарно-спасательные подразделения области перешли на режим повышенной готовности. В свободное от службы время пожарные проводят беседы с населением, организуют подворовые обходы, проводят занятия в школах.

"Этот год объявлен президентом страны Годом волонтера, и мы активно занимаемся нашими добровольцами. Каждая пожарная часть в зоне своей ответственности имеет в резерве подготовленных, обученных добровольцев", — цитируются в сообщении слова директора областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Сергея Панова. Всего в регионе действуют 453 добровольные пожарные дружины, в состав которых входят около 10 тысяч человек.

Добровольцы первыми обнаруживают возгорание, информируют об этом пожарных и принимают меры по локализации огня, отметил Панов. Их оснащение, обучение и обеспечение – одно из важных направлений в борьбе с природными пожарами на территории Ростовской области.

По словам Панова, в рамках подготовки к пожароопасному периоду в середине апреля пройдут комплексные областные пожарно-тактические учения. Кроме того, в регионе в настоящее время по поручению губернатора Василия Голубева проводятся проверки пожарной безопасности в местах массового скопления людей.

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