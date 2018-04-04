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Общество

Итоги "Тотального диктанта" учтут при создании учебников русского языка

09:1904.04.2018
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© Fotolia / xyКниги и учебники. Архивное фотоКниги и учебники. Архивное фото
© Fotolia / xy

ВЛАДИВОСТОК, 4 апр — РИА Новости. Корпорация "Российский учебник" при создании новых учебников по русскому языку будет учитывать результаты "Тотального диктанта", рассказала журналистам руководитель проекта Ольга Ребковец.

Ежегодная акция по проверке грамотности Тотальный диктант. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Названы знаменитости, которые будут читать текст "Тотального диктанта"

"В этом году мы договорились с корпорацией "Российский учебник" о том, что эксперты, составляющие учебники русского языка, при работе над новыми учебниками будут учитывать материалы, результаты анализа проверки "Тотального диктанта" и будут принимать их как рекомендацию при составлении новых учебников", — рассказала Ребковец.

По словам руководителя проекта, при проверке диктанта экспертам становится понятно, что люди иногда ошибаются из-за не полностью сформулированных или не очень корректно написанных правил в школьных учебниках.

Участники ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017. Архивное фото
© РИА Новости / Семен Апасов
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Адаптированный для иностранцев "Тотальный диктант" напишут в 45 странах
Также Ребковец рассказала, что собранные во время автопробега "Тотального диктанта" из Новосибирска до Владивостока тексты местных жителей соберут в один и в мае поставят на отдельном сайте.

"Мы дали большой выбор тем и дали возможность жителям городов написать о том, что, по их мнению, ассоциируется с городом: какие места стоит посетить, какие места не встретишь ни в одном из путеводителей, но при этом они являются для города знаковыми. У участников была возможность написать послание во Владивосток или рассказать, что в их городе можно купить на две тысячи рублей", — рассказала организатор.

Подготовьтесь к Тотальному диктанту
© Инфографика
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