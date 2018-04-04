ВЛАДИВОСТОК, 4 апр — РИА Новости. Корпорация "Российский учебник" при создании новых учебников по русскому языку будет учитывать результаты "Тотального диктанта", рассказала журналистам руководитель проекта Ольга Ребковец.

"В этом году мы договорились с корпорацией "Российский учебник" о том, что эксперты, составляющие учебники русского языка, при работе над новыми учебниками будут учитывать материалы, результаты анализа проверки "Тотального диктанта" и будут принимать их как рекомендацию при составлении новых учебников", — рассказала Ребковец.

По словам руководителя проекта, при проверке диктанта экспертам становится понятно, что люди иногда ошибаются из-за не полностью сформулированных или не очень корректно написанных правил в школьных учебниках.

Также Ребковец рассказала, что собранные во время автопробега "Тотального диктанта" из Новосибирска до Владивостока тексты местных жителей соберут в один и в мае поставят на отдельном сайте.

"Мы дали большой выбор тем и дали возможность жителям городов написать о том, что, по их мнению, ассоциируется с городом: какие места стоит посетить, какие места не встретишь ни в одном из путеводителей, но при этом они являются для города знаковыми. У участников была возможность написать послание во Владивосток или рассказать, что в их городе можно купить на две тысячи рублей", — рассказала организатор.