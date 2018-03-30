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Общество

ОНФ предложил сделать проект "Подарок новорожденному" федеральным

16:3630.03.2018
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© Depositphotos / AllaSerebrinaМолодая семья. Архивное фотоМолодая семья. Архивное фото
© Depositphotos / AllaSerebrina

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложит правительству РФ сделать федеральным проект "Подарок новорожденному", действующий сейчас только в Москве.

Флаг на здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Думе поддержали идею выдачи приданого для ребенка во всех регионах России
С 1 января по инициативе правительства Москвы женщины получают подарочные наборы при рождении ребенка. Они включают детское белье, одежду, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази и присыпки.

"Эксперты Общероссийского народного фронта выступили с предложениями по расширению инициативы "Подарок новорожденному", распространив его на всю страну. Инициативы ОНФ будут направлены в правительство РФ", — передает пресс-служба движения.

Среди вариантов реализации проекта – "предоставление коробки с вещами для ребенка малообеспеченным семьям вместе с денежным пособием", отметили в пресс-службе. Отмечается, что эксперты ОНФ также предлагают вариант, при котором "Подарок новорожденному" могут получить все семьи, вне зависимости от уровня дохода, в этом случае мама может выбрать — взять коробку или денежную компенсацию.

"Как отмечают эксперты, стоимость набора товаров может соответствовать величине пособия на ребенка, притом это должна быть оптовая стоимость, при покупке того же набора товаров самостоятельно в розницу стоимость всего комплекта будет в полтора-два раза выше. Таким образом, родители смогут выбрать — получить набор товаров для ребенка или единовременное пособие", — говорится в сообщении движения.

"Считаю очень важным, что мы предоставляем именно коробку, а не отдельные вещи или карточку с деньгами, потому что у некоторых мам в первые дни после родов зачастую нет возможности выйти в магазин. Сейчас москвички получают коробку при выписке, а внутри – те вещи, которые нужны именно на этот момент, чтобы маме, если есть такая необходимость, было во что одеть малыша, когда они уезжают из роддома", — приводит пресс-служба слова эксперта ОНФ, генерального директора АНО Центр помощи будущим и состоявшимся родителям "Выбор Родителей" Татьяны Буцкой.

В ОНФ отмечают, что подход к формированию таких наборов должен быть дифференцированным: на федеральном уровне может быть утвержден минимальный список самого необходимого, который регионы смогут дополнить на свое усмотрение. По данным сообщения, эксперты также предложили скорректировать медицинскую составляющую набора, добавив в него ряд необходимых средств и препаратов, а для детей, рожденных раньше срока, должен быть отдельный набор.

Ранее сообщалось, что общественный совет при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка передаст аналогичные рекомендации Государственной думе. Об этом агентству рассказала член совета, адвокат Анастасия Ковалева после беседы с участниками слета детских общественных советов при детских омбудсменах Центрального федерального округа.

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