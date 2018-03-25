В апреле в Москве в больницах и медцентрах проведут дни открытых дверей

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Столичные больницы и медицинские центры проведут дни открытых дверей в апреле, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Московские больницы и медицинские центры проведут в апреле традиционные дни открытых дверей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Центре патологии речи нейрореабилитации пройдет лекция "Аутизм: мифы и реальность", в детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой специалисты расскажут посетителям о сахарном диабете у детей. В городской клинической больнице имени С.С. Юдина пациентки смогут пройти ультразвуковое исследование (УЗИ).

"Городская клиническая больница имени С.И. Спасокукоцкого весь месяц будет проводить акцию "Врачи — ветеранам". Пациентов проконсультируют уролог, кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, гинеколог. При необходимости ветераны смогут сделать УЗИ, рентген, сдать анализы", — добавляется в сообщении.