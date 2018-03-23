В России закрыли 93 школы и 84 детских сада из-за гриппа и ОРВИ

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Из-за распространения гриппа и ОРВИ в России полностью закрыты 93 школы и 84 детских сада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Для снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей используются ограничительные мероприятия… Полностью закрыты 93 школы, 84 детских сада, частично закрыты 1063 класса и 489 групп в детских садах", — рассказали в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что в настоящее время в школах и детских садах введены обязательные утренние фильтры, в некоторых учебных заведениях используются бесконтактные градусники.

"Детей с признаками инфекционных заболеваний (температура, ухудшение самочувствия, респираторные проявления), выявленных на утренних фильтрах, не допускают до занятий", — отметили в ведомстве.