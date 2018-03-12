Минобрнауки запустило цикл онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Минобрнауки РФ запустило в социальной сети "ВКонтакте" цикл онлайн-консультаций по подготовке к Единому государственному экзамену, сообщается на сайте ведомства.

"14 марта министерство образования и науки Российской Федерации в официальном сообществе социальной сети "ВКонтакте" проведет онлайн-консультацию для тех, кто собирается сдавать ЕГЭ по профильной математике", — говорится на сайте министерства.

В Минобрнауки отметили, что мероприятие проводится в рамках серии онлайн-консультаций по единому государственному экзамену.

ЕГЭ является одновременно выпускным экзаменом для учащихся 11 классов и вступительным экзаменом в вуз, он проводится по 14 учебным предметам. Русский язык и математика являются обязательными предметами для выпускников текущего года, остальные экзамены участники ЕГЭ сдают по желанию. В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля.

ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни в 2015 году. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.