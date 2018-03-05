Собянин рассказал о количестве отреставрированных памятников архитектуры

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Более тысячи памятников архитектуры были отреставрированы в Москве за последние годы, сообщил в ходе вручения звания "Почетный реставратор города Москвы" мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы по традиции вручаем звание почетного реставратора 5 марта, когда была учреждена специальность реставратора, и будем считать это профессиональным праздником тех, кто занимается восстановлением, реставрацией, спасением культурного наследия. Второй большой праздник — в Москве за последние годы мы перевалили за тысячу зданий, которые были отреставрированы. Это колоссальный объем работы, который, наверное, ни один город мира не выполнял в такие сроки", — сказал мэр.

Он поблагодарил реставраторов от имени жителей Москвы и тех, кому ценна история города. "По большому счету, мы спасли с вами большое количество зданий, сооружений, которые представляют ценность для Москвы, для страны, и сделали это своими руками", — добавил Собянин.

Он выразил надежду на то, что талант, умение специалистов передадутся новому поколению реставраторов. "Мы с вами проходим великое дело — украшение нашего города, создание комфортной среды. И, конечно, мы будем поддерживать звание Москвы как одного и самых лучших городов по сбережению культурного наследия", — сказал Собянин.

За многолетнюю работу в области реставрации и большой личный вклад в сохранение расположенных на территории Москвы объектов культурного наследие звание было присуждено восьми специалистам: главному инженеру проекта ООО "Реставратор" Валерию Гончару, главному технологу ООО "Реставратор-М" Антониде Густовой, гендиректору ООО "РесДан" Александру Данилину, гендиректору ООО "Архитектурно-реставрационная мастерская номер 7" Евгению Журину, старшему научному сотруднику ФГБНИУ "Государственный институт искусствознания" Игорю Русакомскому, главному архитектору проекта ООО "Архитектурно-реставрационная мастерская "Фаросъ" Галине Степаненко, ведущему архитектору ООО "Реставрационно-строительная компания "Гефест" Татьяне Борисовой, главному архитектору проекта ООО "Реставратор" Лидии Шитовой.