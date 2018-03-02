В России появится единая медицинская база данных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что опыт Свердловской области по применению единых медицинских баз данных будет распространен на всю страну.

"Мы посмотрели уникальное оборудование, компьютерное и электронное, которое, как я сегодня приняла решение, будет служить всей стране. Это единая база данных онкологических больных, единая база данных беременных женщин", — сказала Скворцова в ходе брифинга.

В пятницу министр с рабочей поездкой посетила Свердловскую область, в ходе которой поучаствовала в закладке первого камня у основания нового комплекса зданий для НИИ ОММ, а также посетила клинику Института мозга, территориальный Центр медицины катастроф и Областную детскую клиническую больницу №1.