НАЛЬЧИК, 28 фев – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подвергла критике разработанный Минздравом РФ проект стратегии здорового образа жизни, сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

В середине января замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников сообщил РИА Новости, что Минздрав отправил на повторное согласование стратегию здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года.

"Если честно, мы раскритиковали эту концепцию, поскольку там есть, на наш взгляд, малоадминистрируемые нормы. Мы всегда находимся с министерством здравоохранения в диалоге и всегда честно излагаем свою позицию с тем, чтобы и население, и потребитель были защищены, и при этом не страдал бизнес", — сказал Кашеваров журналистам в среду в Нальчике.

По его словам, на данный момент заключение ФАС на проект пока отрицательное. "Но это не значит, что оно и в финале будет отрицательным. Министерство здравоохранения сейчас по этой концепции ведет диалог со многими ведомствами, с предпринимательским сообществом. Такой документ всегда сложен в работе, и, я надеюсь, что здесь будет действовать известная формула Гегеля: "Все действительное разумно, все разумное действительно", — заявил заместитель руководителя ФАС.