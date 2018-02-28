НАЛЬЧИК, 28 фев – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подвергла критике разработанный Минздравом РФ проект стратегии здорового образа жизни, сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.
В середине января замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников сообщил РИА Новости, что Минздрав отправил на повторное согласование стратегию здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года.
"Если честно, мы раскритиковали эту концепцию, поскольку там есть, на наш взгляд, малоадминистрируемые нормы. Мы всегда находимся с министерством здравоохранения в диалоге и всегда честно излагаем свою позицию с тем, чтобы и население, и потребитель были защищены, и при этом не страдал бизнес", — сказал Кашеваров журналистам в среду в Нальчике.