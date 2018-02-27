В российских вузах вырастет число бюджетных мест для будущих врачей

Студенты естественно-технологического факультета во время занятий. Архивное фото

Студенты естественно-технологического факультета во время занятий. Архивное фото

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Минобрнауки увеличит в новом учебном году количество бюджетных мест в вузах по медицинским, педагогическим, инженерным и IT-специальностям, заявила министр образования и науки Ольга Васильева в эфире телеканала "Россия-24".

"Увеличение по медицинским специальностям, идет увеличение бюджетных мест по педагогическим специальностям, инженерным, айтишным", — сказала Васильева, отвечая на вопрос о планах по увеличению бюджетных мест в вузах.

Ранее министр сообщала, что в 2017 году уровень обеспечения выпускников школ бюджетными местами в вузах составил 57%.