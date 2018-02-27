Опрос показал, сколько москвичей хотят помогать нуждающимся

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Почти 90% москвичей хотят оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, однако опыт волонтерства имеется только у 10% жителей столицы, свидетельствуют данные социологического опроса исследовательской группы ЦИРКОН, которое проводилось по заказу ресурсного центра НКО комитета общественных связей Москвы.

"Результаты опроса показали, что подавляющее большинство москвичей хотят помогать нуждающимся. Таких оказалось почти 90% горожан. Более 70% опрошенных также заявили, что готовы участвовать в благотворительности", — говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Отмечается, что участие в благотворительных акциях принимали лишь 20% респондентов, а в роли волонтера себя пробовал только один из десяти москвичей.

Как следует из результатов исследования, о деятельности некоммерческих организаций знают 63% москвичей, при этом вспомнить название хотя бы одной из них смогли только 13% опрошенных. Еще 43% респондентов признались, что знают о некоммерческой и общественной деятельности города недостаточно и хотели бы получать больше информации на эту тему.

"Специалисты считают, что, несмотря на желание помогать, москвичи не всегда знают, как и через какие организации им действовать. Это связано с тем, что зачастую у НКО нет возможности рассказать о себе на федеральных телеканалах", — следует из сообщения.

В комитете общественных связей Москвы отмечают необходимость разработки более эффективных способов коммуникации НКО с жителями Москвы. По их мнению, важно уделить этому внимание, "поскольку большинство жителей столицы (более 70%) не исключают, что примут участие в деятельности НКО в будущем".

В опросе приняли участие 1 006 респондентов старше 18 лет. Массовый телефонный опрос по репрезентативной выборке проводился в ноябре 2017 года.