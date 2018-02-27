Опрос показал, сколько москвичей хотят помогать нуждающимся

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Почти 90% москвичей хотят оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, однако опыт волонтерства имеется только у 10% жителей столицы, свидетельствуют данные социологического опроса исследовательской группы ЦИРКОН, которое проводилось по заказу ресурсного центра НКО комитета общественных связей Москвы.
Отмечается, что участие в благотворительных акциях принимали лишь 20% респондентов, а в роли волонтера себя пробовал только один из десяти москвичей.
Как следует из результатов исследования, о деятельности некоммерческих организаций знают 63% москвичей, при этом вспомнить название хотя бы одной из них смогли только 13% опрошенных. Еще 43% респондентов признались, что знают о некоммерческой и общественной деятельности города недостаточно и хотели бы получать больше информации на эту тему.
"Специалисты считают, что, несмотря на желание помогать, москвичи не всегда знают, как и через какие организации им действовать. Это связано с тем, что зачастую у НКО нет возможности рассказать о себе на федеральных телеканалах", — следует из сообщения.
В опросе приняли участие 1 006 респондентов старше 18 лет. Массовый телефонный опрос по репрезентативной выборке проводился в ноябре 2017 года.