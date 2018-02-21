Эксперт: программы вузов надо менять вслед за потребностями рынка труда

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ученые из Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В. Плеханова создали прототип автоматизированной информационной системы мониторинга и анализа кадровых потребностей регионов и выявления связи запросов рынка с образовательными и профессиональными стандартами, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Информационная система, основанная на анализе постоянно обновляющихся больших массивов данных, помогает выявить качественные и количественные связи между сферой образования и рынком труда, сообщил научный руководитель РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор Сергей Валентей

"С помощью этой системы можно устанавливать, насколько программы обучения высшего образования соответствуют текущим ожиданиям рынка. Также можно прогнозировать изменение этих ожиданий и автоматически выдавать рекомендации для корректировки учебных программ. Система разрабатывается с расчетом на широкий круг пользователей и предназначена в первую очередь для руководителей регионов, университетов, компаний, кадровых агентств, а также молодых специалистов", — рассказал он РИА Новости.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день для российской экономики характерно несоответствие количественного и качественного состава выпускников вузов и средних специальных учебных заведений потребностям рынка труда.

"Проблемы, с которыми сталкиваются выпускники, часто связаны с дисбалансом спроса и предложения на рынке труда, качеством подготовки специалистов, несоответствием компетенций выпускников требованиям работодателя, а также с различными социальными факторами", — пояснил он.

По словам научного руководителя РЭУ, эффективное прогнозирование кадровых потребностей рынка труда возможно только на основе объективной оценки его состояния. Поэтому исследователи поставили задачу разработать автоматизированную информационную систему мониторинга рынка труда. Эту систему можно использовать для подготовки рекомендаций по внесению изменений в образовательные программы.

"Тексты формулировок компетенций, взятых из образовательных стандартов, так же как и формулировки требований в объявлениях о вакансиях, содержат в среднем по 10 слов. Мы разработали алгоритм перевода предложений в векторное пространство, что позволяет вычислять "похожесть" слов и семантическую близость компетенций и требований", — рассказал Сергей Валентей.

Сбор и обработка данных ведется из веб-ориентированных источников. В качестве исходных данных о вакансиях в разработке используются ресурсы интернет-порталов "Работа в России" (информационный сайт Роструда), HeadHunter, SuperJob. Для перевода слов в векторное представление применяются алгоритмы машинного обучения, после чего рассчитываются вектора предложений. Это позволяет выявлять смысловое сходство требований рынка труда и профессиональных компетенций высшего образования, сообщил он.

Эксперт добавил, что систему можно развивать и адаптировать в зависимости от особенностей региона или вуза. По мере накопления статистики можно будет прогнозировать спрос на различные специальности и отдельные квалификации в привязке к профессиям.

Система включена в состав программных и технологических решений Ситуационного центра социально-экономического развития России и субъектов Федерации.